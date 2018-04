Arts: Meeste mensen kunnen beter naar groenteboer dan apotheek

Er zijn 9.000 huisartsen in ons land en 60.000 geregistreerde artsen. Op het congres laten 650 mensen zich bijspijkeren. Druppel op de gloeiende plaat?

,,Dat gevoel heb ik niet. De vereniging is pas net begonnen. We merken dat de interesse onder zorgprofessionals zó enorm toeneemt. De consument dwingt ze ertoe: die wil advies van een arts. Het congres is ook niet het enige wat we doen. We werken er naartoe dat de zorg over tien jaar leefstijl als medicijn heeft geaccepteerd. Daarom zorgen we voor nascholingen en lezingen, we bouwen aan een kennisnetwerk, we zetten het op de agenda van opleidingen en zorgverzekeraars. We moeten alleen wat geduld hebben.”