Arts: Van '8 tot 8' eten kan wonderen doen voor je darmen

Chatterjee noemt het de de '8 tot 8'-regel. Concreet betekent dit dat je al je maaltijden consumeert binnen 12 uur en het liefst tussen 08.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds. Gezonde darmen zijn onmisbaar voor een gezond lichaam. Recente studies wijzen namelijk uit dat een slechte darmflora geassocieerd kan worden met overgewicht, depressie, alzheimer en allergieën. Lief zijn voor je darmen is dus een absolute must, stelt Chatterjee.

,,Onderzoek toont aan dat veranderingen in het tijdstip waarop én wat je eet gunstig kunnen zijn voor gewichtsverlies, je immuunsysteem, bloedsuikerspiegel en de gezondheid van je darmmicrobioom'', aldus Chatterjee in gesprek met de Britse krant The Daily Mail . ,,Als je je darmen een pauze gunt, stimuleer je namelijk de groei van andere bacteriën die helpen om je darmwand schoon te maken.''

Niet zó moeilijk

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat vasten helpt bij mensen die kampen met het prikkelbaredarmsyndroom. Zo zou het inlassen van een eetpauze de klachten aanzienlijk verminderen doordat je je darmen een tijdje rust gunt. Bovendien is de regel niet zó moeilijk om vol te houden. ,,Als je iets na 8.00 uur ontbijt en voor 20.00 uur dineert is het goed vol te houden'', aldus de dokter.



Daarnaast blijft het uiteraard belangrijk om voldoende vezels te eten en te veel snelle koolhydraten en verzadigde en transvetten te vermijden, om je darmen zo gezond mogelijk te houden. Ook adviseert de arts, die voor een tv-programma op BBC One bij mensen thuis komt om te helpen, om lokale voeding te eten en rekening te houden met de seizoenen.



Een van zijn laatste boeken draait om de vier pilaren die gezondheid bevorderen: voeding, bewegen, slaap en ontspanning. In mei verscheen een boek van zijn hand over het laten verdwijnen van ziekte. De boeken zijn nog niet in het Nederlands vertaald.