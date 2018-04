Asperges: meer oogst, minder export

Sinds 2007 is de oppervlakte van de aspergeteelt gestegen met 60 procent. Ook in 2017 is de geoogste oppervlakte asperges verder gestegen, met ruim 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 stond Nederland nog op de vijfde plaats binnen de Europese Unie wat betreft geoogste areaal. Duitsland spant de kroon. Waar Nederland ongeveer 3 duizend hectare aan asperges per jaar oogst, haalt Duitsland per jaar ruim 22 duizend hectare leeg. In Duitsland zijn asperges dan ook de meest geteelde groente, met uien op een goede tweede plaats, terwijl uien in Nederland juist de meest geteelde groente zijn.