Aspergetelers klagen steen en been en hopen op slecht weer

Zeker dit jaar niet meer, vreest Antoon Willemssen, teler in Overloon. ,,Het is niet rendabel meer. Tot nu toe is het één grote strop. Dat zou nog kunnen veranderen, dan moet het weer slechter worden. Dan komen er minder asperges op de markt. Maar daar ziet het gezien de weersverwachting niet naar uit.''



Volgens Willemssen zijn er simpelweg te veel asperges. In Limburg nam het aantal aspergevelden de afgelopen jaren alleen maar toe. Maar de concurrentie komt ook van verder. ,,Uit Griekenland en Spanje. Het aanbod is dit jaar extreem.'' Hij denkt dat veel boeren aan het eind van dit seizoen besluiten te stoppen. Zelf wil hij de handel niet nu meteen staken. ,,Ik kijk het nog een week aan, maar ik denk er wel aan om te stoppen met de asperges. Ik ben ondernemer, stoppen is ook ondernemen. Dan ga ik iets heel anders doen. Misschien wel in het buitenland.''