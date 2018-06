Australiërs bedenken slimme manier om meer groenten te eten

Gemiddeld eten Nederlanders zo'n 127 gram groente per dag, terwijl de dagelijkse geadviseerde hoeveelheid het dubbele daarvan is. Dat probleem beperkt zich niet alleen tot ons land. Daarom hebben de Australische wetenschappelijke overheidsorganisatie CSIRO en landbouwgroep Hort Innovation de handen in elkaar geslagen. Ze hebben allerlei misvormde broccoli’s verzameld en verpulverd tot een poeder. Twee eetlepels van dat poeder hebben dezelfde voordelen als één stuk broccoli, is de claim. Het zit vol ijzer, vitamine B6, vitamine 2 en mangaan.