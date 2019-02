Auw: eerste hulp bij een verbrande mond

Koken & EtenEen stuk pizza dat er veel te lekker uitziet om te laten afkoelen. Of een dampende kop thee om wat op te warmen. Wat de reden ook mag zijn, we hebben allemaal onze mond of tong al eens verbrand en dat doet niet alleen pijn, het is ook gewoon vervelend als je de komende dagen niets meer proeft van je eten. Wat kun je doen om dat te voorkomen?

Eerst is belangrijk om je af te vragen: hoe erg is de wond? Zelfs al doet het héél veel pijn, vaak maken we ons meer zorgen dan nodig. Leg de pizza neer en ontspan. Is het een scherpe steek of krijg je blaasjes in je mond? “Vaak krijgen we bij het eten van warme voeding zoals pizza te maken met een oppervlakkige brandwonde van het mondslijmvlies”, legt dokter Payam Daneshrad uit. “Als er zich echt een blaas vormt, dan laat je die het best intact.”

1. Koel je mond

Is het kwaad al geschied? Probeer dan niet zo snel mogelijk een ijsblok in je mond te proppen. Studies hebben aangetoond dat ijs het genezingsproces juist kan tegengaan. Onderzoekers zijn het eens dat je beter kunt grijpen naar verkoeling in vloeibare vorm. “Drink iets koud dat kan helpen tegen de pijn”, stelt dokter Jason Abramowitz. “Het is belangrijk om je mond te hydrateren. Water met wat zout gorgelen kan de plek kalmeren en vochtig houden. Herhaal dat twee keer per dag.”

2. Eten

Wat kun je eten na het verbranden van je mond? Dat is uiteraard het vervelendste deel, want de kans is groot dat kauwen pijn doet. Probeer voeding uit te kiezen die je op dat moment geen last bezorgt. Yoghurt, pudding, melk zijn een goede keuzes.

Probeer het de volgende dagen rustig te houden. Kies bijvoorbeeld voor zacht brood en koude gerechten. Wanneer de pijn is gaan liggen en je merkt dat je gehemelte en tong genezen zijn kun je je (voorzichtig!) weer wagen aan warm voedsel.