Avocado's zijn megaduur maar Nederlanders blijven ze kopen

Voor een avocado ben je op dit moment het meeste geld kwijt bij supermarkt Coop. Voor een eetrijpe avocado betaal je in deze supermarkt 1,59 euro, een recordprijs. Voor een avocado die nog moet rijpen betaal je in die supermarkt 1,29 euro. Dezelfde prijs als bij supermarkten Jumbo en Albert Heijn. Bij supermarkten Dirk en Plus ben je goedkoper uit, daar kost een avocado nu 1,19 euro. ,,De prijs is in drie jaar niet zo hoog geweest", meldt Thijs van der Tuin van Inprijsverhoog.nl.

Vaksite van de Nederlandse en Belgische groente- en fruitsector AGF spreekt van gruwelijke tekorten, maar dat is volgens avocado-inkoper Annabel Könst van Nature's Pride wel erg dramatisch. ,,Het is niet zo dat we in een situatie zitten dat er in de supermarkten geen enkele avocado meer te vinden is", vertelt ze. ,,Bij bepaalde maten zitten we wel wat krapper, maar er zijn wel gewoon avocado's.”



Minder dan vorig jaar, dat geeft ze wel toe. Nature's Pride is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en het leveren van exotische groenten en fruit. Daarbij had het bedrijf als eerste in Europa een avocadorijperij.

Vorig jaar werd een recordaantal avocado’s geoogst, 3,2 miljoen ton. Mexico was goed voor bijna 1,9 miljoen ton avocado’s en is daarmee een van de grootste avocado-exporteurs, meldt AGF. Die site meldt verder dat de oogst in Chili (-25%) en Zuid-Afrika (-30%) tegenviel, terwijl Californië juist een recordoogst verwacht dit jaar.



Dit jaar is er juist een tekort aan de populaire groene vrucht en dat geldt dan vooral voor de grotere avocado's. Bij avocado’s wordt de maat aangegeven met cijfers als 16, 18, 20, enzovoorts. Het getal staat voor hoeveel avocado’s er in een doos van 4 kilo passen.

Niet gek

Maar dat er tekorten zijn, dat is niet zo gek, zegt Könst. ,,Een avocado heeft altijd te maken met een zogeheten on ofoff year op het gebied van productie. Dat is een gegeven, zegt Könst. Vorig jaar hadden de meeste productiegebieden een on year, vandaar dat we in 2019 dus weer te maken hebben met een off year, legt Könst uit. En omdat de consumptie in ons land maar blijft groeien, is het gekrompen aanbod van avocado's dus terug te zien in de schappen.

Minder bloemen, minder vruchten

Wat zorgt ervoor dat avocado's dan te maken hebben met een off-year? ,,Bij avocadobomen krijg je dus eerst een bloem, en dat wordt dan uiteindelijk de vrucht. Maar de takken die het ene jaar veel bloemen hebben, die hebben het jaar daarop minder bloemen en dus ook minder vruchten”, vertelt de inkoper.” Alle krachten van die boom zijn dan uitgeput door de vruchten van het vorige productiejaar.

De productie kan gemiddeld 5 tot 15 procent schelen per jaar, vertelt Könst. Het ene jaar komen we om in avocado's, en het andere jaar is het weer wat minder. ,,Het hangt een beetje af van welke origine het is, maar omdat grote productielanden als Zuid-Afrika, Peru, Spanje, Israël en Chili allemaal een offyear hebben gehad, hakt het tekort er gewoon in.”

Nederland is na de Verenigde Staten de grootste importeur van avocado’s, maar een groot deel van de import verdwijnt naar de rest van Europa en Scandinavië. Al die avocado's die we in Nederland importeren zijn dus niet alleen voor ons. Bij Nature's Pride is 15 procent van de avocado-import bestemd voor ons eigen land. 85 procent gaat dus naar het buitenland, schrijft Omroep West.

Waarom is de vrucht zo populair bij consumenten? ,,Je kan zo veel met een avocado”, vertelt Könst. ,,Steeds meer mensen passen het toe in zijn of haar dagelijkse voedingsschema. Je kan het in de pasta doen, je kan het op je brood doen, je kan er eigenlijk alles mee.”