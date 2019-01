Aziatische horeca: maak het mogelijk om meer koks te laten immigreren

Er is een tekort aan vakbekwame chefs in de Aziatische horeca, volgens Vereniging Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO). Ze roept daarom de overheid op om in te grijpen.

Nederland telt in totaal zo'n 13.300 restaurants, waarvan 2.780 restaurants een Aziatische keuken hebben. In de Aziatische restaurants is een ernstig tekort aan goede chefs, zegt Vereniging Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO). Op dit moment zijn er per direct 1.200 extra vakbekwame chefs nodig.

Tot op heden hanteert de overheid hetzelfde quotum: er mogen per jaar niet meer dan 1.000 koks uit Azië worden gerekruteerd. Dit aantal moet worden verhoogd naar 3.000 koks per jaar, zegt VHCO. Ze stelt ook een nieuwe regeling voor zonder quotum per oktober 2019. VCHO directeur Liping Lin: ,,De koks kunnen dan 4 jaar hun specialistische kennis inbrengen en dan weer teruggaan naar het land van herkomst. Van arbeidsmigratie is dus geen sprake.’’

Niveau

Het opleiden van chefs in Nederland tot Aziatische specialiteitenchef blijkt niet het gewenste niveau op te leveren, blijkt uit onderzoek van Stichting CINOP, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het hoogste niveau koken is zeer specialistische kennis en kunde van keukenfuncties nodig die door bestaande Nederlandse opleidingen niet kan worden aangeleerd.

Quote Als je een kok bent en je hebt een Nederland­se opleiding behaald is dat goed. Waarschijn­lijk zelfs beter, want in China leren koks het vak van hun familie en hebben ze minder vaak een officieel erkende opleiding gevolgd. Ewan Liu, eigenaresse van De Mangerie in Hilversum Dat je alleen kennis kunt importeren vindt niet iedereen. Eigenaresse Ewan Liu van De Mangerie in Hilversum zoekt niet alleen naar koks uit China. ,,Ik zoek niet specifiek een Chinese kok. Als je een kok bent en je hebt een Nederlandse opleiding behaald is dat goed. Waarschijnlijk zelfs beter, want in China leren koks het vak van hun familie en hebben ze minder vaak een officieel erkende opleiding gevolgd. De Nederlandse opleidingen leren koks hygiënisch te werk te gaan. Het klinkt als een manier om Chinese koks hier te krijgen. Dat er een algemeen tekort is, merk ik wel ja. Wij hebben ook tekorten.’’

Eigenaar Ricky Mok van The Oriental Swan in Soesterberg merkt ook dat er een tekort is. ,,Als ik om me heen kijk zie ik veel openstaande vacatures. Er zijn veel Aziatische restaurants die op zoek naar specialiteitenchefs. Wij werken zelf met traditionele Chinese koks in de keuken. Alles gaat bij ons in het Chinees. Dus als daar een Nederlandse chef bij zou komen krijg je communicatieproblemen. Overigens merk ik dat er in de gehele horeca een tekort is aan goed personeel.’’

Horecatekort 2019

Uit cijfers van Koninklijke Horeca Nederland blijkt dat er in de horeca in het algemeen sprake is van een sterk tekort. Medio 2018 zijn er 23.000 openstaande vacatures. Het grootste tekort is bij koks. De verwachting voor 2025 is een tekort is van 60.100 tot 67.400 medewerkers in de bediening en 16.000 tot 17.800 koks.



KHN-voorzitter Robèr Willemsen geeft aan dat de horecabranche erg gegroeid is. Daarom is het voor veel bedrijven steeds moeilijker om aan voldoende, goede mensen te komen.