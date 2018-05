Bajesklanten gaan hop telen voor lokale brouwer

De hop is bestemd voor de biermakers van Maallust. ,,We zijn in 2011 begonnen met het maken van mooie bieren en we willen dat zo duurzaam doen'', aldus eigenaar Henk Timmerman. ,,Daar past het gebruiken van producten uit de regio ook bij.'' Nu komt het hop bij telers uit België vandaan. ,,Veel telers stoppen ermee omdat het zo arbeidsintensief is.'' Daar vonden de gevangenis en de brouwerij elkaar, want Veenhuizen is altijd op zoek naar werk voor de veroordeelden.

Het is de bedoeling dat gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenschap worden voorbereid voor de arbeidsmarkt. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is via het agrarisch bedrijf van Veenhuizen. ,,We werken samen met onderwijsinstelling Terra zodat de gedetineerden de fijne kneepjes van het hop telen leren'', aldus Hut.