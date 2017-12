Bakker gaat viral met koffie uit een donut

Waarom je zoete snack en koffie los van elkaar eten en drinken als je ze ook kunt combineren? Dat is de gedachte achter deze nieuwe uitvinding. De donut is omhuld met een laagje kaneel en de binnenkant bevat een laagje Nutella . Hierna volgt een espressoshot met melk en schuim: de cappuccino. Voor iets meer dan 5 euro heb je de creatie in handen.

Voor de duidelijkheid: er wordt geen gat in de donut geboord, maar de bakkers van Kenilworth Bakery in Australië maken er een mooi kuiltje in. Dankzij een speciale formule die barista Fernando en ervaren bakker Jeff hebben bedacht lekt de koffie niet door de donut heen.



Is koffie niet jouw ding? Ook daar is aan gedacht. Je kan de donut in dat geval met warme chocolademelk laten vullen.