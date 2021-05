Bakker komt met lekkernij voor het Songfestival: deze knapperige kokosbol heet ‘Jeangu Macroon’

De Jeangu Macroon is volgens de bedenker ‘een heerlijke knapperige kokosbol die zacht is van binnen, met een kapsel van haverkoek, versierd met mini smarties die symbool staan voor een kleurrijk Suriname’. Koorengevel bedacht de lekkernij vorig jaar al, maar toen werd er vanwege corona een streep gezet door het songfestival in Rotterdam.

,,Ik had alle benodigdheden al in huis, maar het hele feest kon helaas niet doorgaan. Omdat ik de Jeangu Macroon nog niet gepresenteerd had, kan ik nu in de herkansing.”

Waylon

Het kleurrijke gebakje is vanaf dinsdag te koop in de winkel van Koorengevel aan de Groenelaan in Schiedam en kost 2,25 euro per stuk. Overigens is het niet de eerste keer dat de bakker op ludieke wijze meelift op het songfestival. Eerder maakte hij ‘de Hoed van Waylon’ die in 2018 een groot succes was. Toen kon hij zijn bedenksel niet aan de zanger zelf laten proeven, nu hoopt Koorengevel dat de Jeangy Macroon de deelnemer wél bereikt.

,,Geen idee hoe ik met hem in contact moet komen, maar er liggen uiteraard een paar gebakjes klaar voor de echte Jeangu.”

