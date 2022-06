Bakkers in de problemen door hoge broodprijs? ‘Mensen leggen er wel twee plakken kaas op’

,,Sommige bakkers laten weten dat de kosten met 50 tot wel 100 procent zijn gestegen, maar de prijs van brood landelijk gezien slechts zo'n 10 procent gestegen”, zegt Frank Janssen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).



Het NBC in Wageningen is het kennis- en adviescentrum voor bakkerijen in Nederland en houdt de ontwikkelingen in de bakkerswereld in de gaten. Over de vraag of bakkers het momenteel lastig hebben, hoeft Janssen dan ook niet lang na te denken. ,,Zeker, het is een lastige tijd nu.”



Sommige bedrijven vallen er zelfs door om. Zoals bakkerij Sellink in Meddo, die vorige week het faillissement heeft aangevraagd. De 25 mensen op de loonlijst is ontslag aangezegd. Daarmee komt er een einde aan een Achterhoeks familiebedrijf dat sinds 1897 bestond. Vijf generaties Sellink stonden er aan het roer.