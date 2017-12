Ballen? Hang eens wat lekkers in de kerstboom!

Hoe smokkel je pizza en Goudse kaas de ruimte in?

6 december De pizza die astronauten afgelopen week klaarmaakten in ruimtestation ISS had een Nederlands tintje, er zat een dikke laag Goudse kaas op. ,,Maar Goudse kaas is al eerder de ruimte in geweest. Ik heb het op mijn eerste vlucht meegesmokkeld'', zegt de Nederlandse astronaut André Kuipers.