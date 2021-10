Bananen die je darmen verstoppen is fabel: dit doet de vrucht echt in je buik

Koken & etenLaura Obdeijn gelooft niet alles wat er wordt verteld over eten en drinken. Deze week duikt ze in het verhaal dat de ronde doet over bananen.

Bananen? Oeh, nee, daar moet je er vooral niet te veel van eten. Raak je verstopt van, moet je niet willen. Al jaren hoor ik af en toe iemand zeggen dat bananen niet bevorderend zijn voor de stoelgang. Een fabel, volgens zowel de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als het Voedingscentrum. Waar die vandaan komt, kunnen ze niet zeggen, maar hardnekkig is-ie wel. ,,Ergens heeft de banaan een slechte naam gekregen, maar dat is nergens voor nodig”, zegt woordvoerder Marianne Rook.

Even wat wapenfeitjes over bananen. Ze bevatten veel kalium, dat onder meer een gunstig effect heeft op de bloeddruk, en vitaminen. Daarnaast is een banaan relatief calorierijk vanwege het zetmeel dat wordt omgezet in suiker. En hij zit vol vezels. Rook: ,,Juist dat zorgt ervoor dat dit fruit precies het tegenovergestelde van verstoppen kan doen.”

Vezels vergroten het volume van de darminhoud

Vezels zijn belangrijk voor een goede darmwerking en -gezondheid. Zo zorgen ze er in combinatie met voldoende vocht voor dat je darmen bewegen en vergroten ze het volume van de darminhoud. Het Voedingscentrum adviseert zo’n 30-40 gram voedingsvezels per dag te eten; in een kleine banaan zit 1,9 gram.

Quote Het gaat om je gehele eetpatroon, en of je genoeg drinkt en voldoende beweegt Marianne Rook, MLDS

Een banaan obstipeert dus niet, en een ander verhaal dat soms weer opduikt, is ook niet waar: het is nooit bewezen dat ontbijtkoek laxerend werkt. ,,Er zijn wel meer van dit soort fabels”, vertelt Rook. ,,Maar er is geen bewijs dat bepaalde voedingsmiddelen laxerend of verstoppend werken.”



Na een paar stukken witbrood zit de boel niet meteen op slot en met appelsap spoelt alles niet geheid lekker door. Wel kan de manier waarop je eet de stoelgang stimuleren of tegenwerken. ,,Het gaat om je gehele eetpatroon, en of je genoeg drinkt en voldoende beweegt.”

Terug naar die bananen. Rook zegt dat het jammer zou zijn als je zo’n goede bron van vezels, vitamines en mineralen weg zou laten uit je dieet vanwege verkeerde informatie. Lekker blijven eten dus. En poepen maar.



Vorige week verdiepte Laura Obdeijn zich in de vraag: waarom zit er een gat in je pastalepel?

Van welk eten ga je scheten laten en hoe werkt een voedselallergie. Op die - en meer - vragen geven experts antwoord in de serie (W)etenschappelijk Bewezen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.