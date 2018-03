Bang voor pindakaas of groente? Je bent niet alleen

Bijna over de datum? Deze supermarkt kookt er voor je neus een verse maaltijd van

3 maart Een komkommer met een stukje eraf, brood van gister of kip tegen de datum. Voor een miljard euro gaat er per jaar de afvalcontainer in bij de supermarkt. De Plus-supermarkt in Winterswijk heeft een oplossing. ,,Ik begrijp niet waarom alle supermarkten dit niet doen.’’