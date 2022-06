Barbecueën dit weekend? Esther verklapt hoe je de beroemde Loetje-steak maakt

Zelf vis, garnalen en mosselen vangen en opeten? Beter van niet

Eet zo min mogelijk zelf gevangen vis en schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Er zit te veel PFAS in, acht tot tien keer hoger dan bij vergelijkbare producten in de winkel. Maar lamsoor kan wel gegeten worden, aldus het RIVM in een rapport over de PFAS-vervuiling.

25 mei