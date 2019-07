Barbecueërs maken graag goede sier met een luxe, dure barbecue

Een andere opvallende uitkomst is dat veel mensen meer dan één barbecue bezitten. Ongeveer de helft heeft er eentje, maar een derde heeft al twee exemplaren en iets meer dan tien procent heeft er zelfs drie. Een klein deel (bijna vijf procent) heeft er vier of meer.



Schoonderbeek is ook op zoek naar een extra exemplaar. ,,We zoeken nu nog een kleine barbecue voor erbij, want we zijn met zijn tweeën en dan heb je zo’n groot ding helemaal niet nodig. We willen er eentje die je op tafel kunt zetten. Want het nadeel van die grote is dat je twee uur bezig bent met schoonmaken. Daar hoor je niemand over en het is een hels karwei.” Dan gaan Dick en Frances wellicht wat vaker barbecueën, want nu doen ze het maar een keer per twee weken, als ze gasten hebben. Het tweede exemplaar wordt uiteraard weer een Weber. ,,Dat is geen rommel.”