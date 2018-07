Barbecuen zonder vlees kan heel goed, bewijst dit recept

Biertip

In de as gegaarde pompoen

Bereidingswijze:

- Stook een groot vuur in je vuurschaal of barbecue en creëer een berg gloeiende kooltjes.

- Schik de flespompoenen in hun geheel tussen de kolen en rooster ze caveman style onder af en toe omdraaien in circa 2 uur gaar (afhankelijk van de dikte van de pompoenen).

- Let erop dat als je met een tang werkt, je de zachter wordende pompoen niet beschadigt of inprikt.

- De pompoenen zijn gaar als ze zacht aanvoelen maar nog wel een beetje weerstand bieden.

- Meng ondertussen de pompoenpitten met de olijfolie en Cheeky Chicken BBQ-kruiden en bak ze in een pan krokant – niet op te hoog vuur, anders verbranden de in de BBQ-rub aanwezige suikers.

- Pak de gare pompoenen uit de kolen en snijd ze in de lengte doormidden en verwijder de zaadjes.

- Brokkel de verse geitenkaas in kleine stukjes en verdeel deze net als de gerookte olijfolie, rode peper, korianderblaadjes en krokant gebakken pompoenpitten over de opengesneden pompoenen.

- Bestrooi tot slot licht met grof zeezout en versgemalen peper.