Basta! Italiaanse politici strijden tegen illegale prosecco-pringles

In Italië zijn honderden pakjes Pringles-chips in beslag genomen. Het gaat om een kerstversie van de populaire zoutjes waar prosecco in zou zitten. Onacceptabel, want de naam van die bubbelwijn mag niet zomaar worden gebruikt.

De inbeslagname gebeurde in een keten van supermarkten in de Italiaanse regio Veneto, waar ook Venetië ligt. De naam van de wijnsoort was zonder toestemming gebruikt. In de ingrediëntenlijst stond ‘proseccopoeder’ vermeld.

,,Diefstal van identiteit kan niet worden toegestaan,” zei Teresa Bellanova, minister van Landbouwbeleid in het Italiaanse dagblad Il Fatto Quotidiano. Zij zei dat de chips in kwestie afkomstig zijn van een Nederlands bedrijf dat ze in heel Europa op de markt brengt. Hoe dit zit, is onduidelijk omdat Pringles bij het bekende Amerikaanse Kellog hoort, bekend van de ontbijtgranen.

Minister Bellanova is blij met de inbeslagname. ,,Dit getuigt van de sterke inzet van het ministerie en ICQRF, onze autoriteit voor fraudebestrijding en de bescherming van kwaliteit in de strijd tegen misbruik van Italiaanse beschermde namen.”



Het is intolerabel, vindt ook Luca Zaia, de minister van Landbouw. Op Facebook postte de politicus een bericht, waarin hij het misbruik aankaart. ,,We kunnen het gebruik van een beschermde naam niet langer zonder toestemming tolereren!”



Het is niet de eerste keer dat Italianen hun best doen om hun prachtige culinaire cultuur te beschermen. Ook Italiaanse restaurants in het buitenland zouden producten uit het eigen land moeten gebruiken en er zou minimaal één echte Italiaan moeten werken. Het is zelfs de bedoeling dat er een keurmerk komt voor echte Italiaanse restaurants.