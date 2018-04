Bbq-goeroe Jord: uren uittrekken voor een braai is echt niet nodig

Barbecuen blijft hot. Steeds meer restaurants zetten een Big Green Egg onder de afzuigkap, food festivals zien blauw van de rook en hobbykoks wagen zich buiten de gebaande worst- en hamburgerpaden.

Zij kunnen deze zomer gaan experimenteren met de nieuwe Jord Althuizen. Nadat hij eerst in barbecue-bakermat Amerika een culinaire speurtocht maakte en vervolgens de geheimen van de Argentijnse steakhouses ontrafelde, komt hij met Smokey Goodness 3. Ondertitel: Bigger, better bbq boek.

Voor zijn derde gril-bijbel reisde hij af naar het land van de braai: Zuid-Afrika. Om zich daar door wijnboeren, restaurateurs, hobbykoks en schapenboeren te laten inspireren.

Volledig scherm BBQ Jord Althuizen Delft © RV Die ontmoetingen leverden een reeks rokerige recepten op zoals roosterkoek met jalapenos en cheddar, chutneys van abrikozen en lokale sambal en gestoofde mosselen. Verder homemade sauzen en rubs met kruidige smaakprofielen van gember en koriander. En natuurlijk vlees. Veel vlees. Afrikaanse boerewors en biltong, duck d’Afrique en steaks met duizelingwekkende kleverige marinades.

Wijnland

Althuizen: ,,Na mijn reizen door Zuid- en Noord-Amerika vroeg ik me af: wat nu? Smokey Goodness 1 en 2 waren kookboek van het jaar geworden. Dus ik moest van mezelf de lat hoog leggen voor de opvolger. Ik kwam op Zuid-Afrika vanwege de prachtige natuur en omdat barbecuen sterk verweven zit in de cultuur. Daarnaast is het een mooi wijnland en uit ervaring weet ik: landen met fantastische wijn hebben doorgaans een even fantastische eetcultuur.’’

Quote In Zuid-Afri­ka wordt geen gram verspild Jord Althuizen

Althuizen kwam bepaald niet bedrogen uit. Hij doorkruiste het land twaalf dagen en kreeg daarbij - zoals hij zelf zegt - een brok in de keel van het natuurschoon. ,,Iedereen wil naar Kaapstad, dat is bekend. Maar voor mij was de Karoo-woestijn een gebied waar ik eigenlijk niet meer weg wilde. Zo uitgestrekt, zo woest, zo puur. En de mensen daar waren enorm gastvrij. Wij zijn met schapenboeren opgetrokken die ons kennis lieten maken met de braai en daarbij heel respectvol met de dieren omgingen. Geen gram werd verspild.’’

Aparte dingen

Waar hij in Amerika snel een strak schema kon plannen voor zijn culinaire reis, was het in Zuid-Afrika aanvankelijk zweten geblazen. ,,Ik wil vooraf zekerheid dat ik bijzondere adressen en restaurants kan bezoeken. Tijdens mijn voorbereidingen voor Zuid-Afrika kreeg ik per mail en telefonisch de hele tijd te horen: het komt goed. Eenmaal gearriveerd bleek dat er nauwelijks iets was geregeld. Het zweet brak me uit. Want tijdens zo’n powertrip van twaalf dagen wil ik elke seconde benutten. Uiteindelijk kwam het ad hoc goed: iedereen kende wel een wijnmaker, specialist of familie die in de achtertuin de meest aparte dingen maakte. Ik ging ervoor, ook al moest ik er 800 kilometer voor in de auto zitten.’’

Volledig scherm © Remko Kraaijeveld

Volgens Althuizen is zijn derde boek toegankelijker dan zijn eerste. ,,Daarin kwam het traag garen van vlees aan bod. Zoals spareribs en pulled pork waarvoor je uren moet uittrekken. Dat geldt voor deze recepten niet. Bij een Zuid-Afrikaanse braai worden van hout kooltjes gemaakt waarna je met rooster erboven aan de slag kunt. Maar je kunt ook met een gewone barbecue hetzelfde effect bereiken.’’

Na drie boeken ziet Althuizen volop mogelijkheden om nog meer te variëren en experimenteren. Sterker: zijn volgende boek - over Lapland - is al in de maak. ,,De keuzes zijn oneindig. Klassiekers in een nieuw jasje steken - zoals Rossini meets beef Wellington - invloeden uit andere landen toepassen, ik ben nog lang niet uitgebarbecued.’’

Om zelf ook te kunnen blijven barbecuen delen we één recept uit het nieuws boek van Jord Althuizen: Smokey Goodness 3.

Loaded fries met pulled pork & cheesy beersauce

Volledig scherm © Remko Kraaijeveld

Ingrediënten (voor 4 personen):

Bier-kaassaus

- 2 el boter

- 3 el bloem

- 125 ml bier

- 200 ml melk

- 1 el dijonmosterd

- 50 g geraspte gruyère

- 50 g geraspte scamorza (gerookte mozzarella)

- 50 g gerookte cheddar

- Versgemalen zwarte peper

- 1 kg frites

- 400 g homemade Pulled Pork

- 1 jalapeñopeper, in dunne ringen gesneden

- 1 el ingemaakte rode peper

- 3 lente-uien, in dunne ringen gesneden

- 3 el pittige BBQ-saus

Benodigdheden:

- Barbecue met deksel voor indirect grillen

- Friteuse

- Gietijzeren skillet

Bereidingswijze (voorbereiding 1 uur, bereiding ½ uur):

- Smelt voor de bier-kaassaus de boter in een pan.

- Voeg de bloem toe en gaar hem op laag vuur tot een roux. Deze is gaar als hij een bal vormt die los over de bodem van de pan glijdt.

- Voeg het bier, de melk en de mosterd toe en roer tot een gladde saus.

- Voeg de geraspte kazen toe en laat ze op laag vuur smelten in de saus.

- Breng op smaak met versgemalen zwarte peper.