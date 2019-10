BBQ-kip met pittige maïskolven

Even vragen aan Dit restaurant serveert alleen maar tosti's: ‘met de gekste smaken’

11 oktober Tosti’s met geitenkaas of chocopasta? John Schipper van ’t is Fantosti’s aan de Oostdijk in Oud-Beijerland maakt de lekkerste creaties in zijn pas geopende zaak. Nog leuker: alle producten komen uit de streek.