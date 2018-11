Beau van Erven Dorens gaat haring aanbevelen

Als haringmeester zal de presentator proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor een goed doel dat altijd aan de veiling is verbonden. In 2019 is dat Villa Pardoes. De veiling is het officiële begin van het nieuwe haringseizoen.



Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel waar gezinnen met een ernstig ziek kind tussen de 4 en 12 jaar kunnen verblijven. Van Erven Dorens is daar zelf ook geweest voor tv-opnamen. Hij was onder de indruk van de verhalen van de gezinnen die daar toen verbleven.



De andere Bekende Nederlander die het Nederlands Visbureau heeft gestrikt, is Mariska van Kolck.



Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau laat weten veel vertrouwen te hebben in een ‘vet’ evenement met een ‘vet’ resultaat, verwijzend naar de gezonde vetten.