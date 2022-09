Bedenkers Sea Water over boycot: ‘Hadden liever discussie over water gehad’

De oprichters van de pakjes drinkbaar zeewater moesten ‘even slikken’ toen Albert Heijn de beslissing nam om het net gelanceerde product uit de schappen te halen. Dat deed de supermarktketen nadat er veel kritiek was ontstaan over de duurzaamheid van de verpakking.

,,We waren super blij en trots dat we in het schap lagen’’, vertelt Jort Wildschut, een van de twee broers achter Sea Water. ,,Het is wel even slikken dat er dan zo’n rigoureuze beslissing wordt gemaakt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De kritiek werd aangewakkerd door zwerfafval-opruimer Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwerfinator. Hij liet op sociale media weten dat de verpakking van het water niet duurzaam is. Er zit geen statiegeld op en alleen al het recyclen kost volgens hem een hoop energie en water.

,,Wij denken geen vervanging te zijn voor kraanwater. Zeker in Nederland is dat echt van goede kwaliteit,’’ benadrukt Jort. ,,Wij willen met ons product laten zien dat je op een energiezuinige manier lokaal hoogwaardig drinkwater kunt maken van zeewater, zonder dat daar onnodig transport bij komt kijken.’’

Sea Water, wat is dat eigenlijk voor product? Het water van Sea Water is gemaakt van, inderdaad, zeewater. Het zoute water wordt met een speciale machine op zonne-energie ontzilt. ,,Wij laten hiermee zien dat je overal ter wereld hoogwaardig drinkwater kunt maken van zeewater. Op die manier wordt onnodig transport tegengegaan.’’

,,Wat ik het ergste vind is dat sommige mensen doen alsof wij de boel aan het belazeren zijn.’’ Volgens Jort gaat de term planet saving water, die op de verpakking te lezen is, enkel over het zeewater, niet over de verpakking. ,,Dat is lastig want daar is de hele discussie over gaande, maar wij doen dit echt puur voor de bewustwording van ontzilting van water. We hadden liever een discussie over water gestart.’’

Quote Wij denken geen vervanging te zijn voor kraanwater. Zeker in Nederland is dat echt van goede kwaliteit. Jort Wildschut, Sea Water

,,Bovendien hebben wij nooit een claim gemaakt dat de verpakking planet safe zou zijn’’, gaat Jort verder. ,,Tuurlijk is het beter om niet te verpakken. Het verpakken van water en elk ander product is minder duurzaam dan niet verpakken. We hebben gekeken naar bestaande onderzoeken over verschillende verpakkingen en daar kwamen deze kartonnen drinkdoosjes eigenlijk heel goed uit.’’

Bezig met alternatieven

Toch laten de ondernemers de kritiek zeker niet links liggen. Jort begrijpt de keuze van Albert Heijn om het product uit de schappen te halen en de broers zijn in gesprek met de supermarkt. ,,We zijn nu heel hard bezig met alternatieven. We geloven 100 procent in ons concept en dat hoeft voor ons niet per se in deze verpakking.’’

Gelukkig heeft de start-up nog genoeg positiviteit en energie om door te gaan. ,,Juist omdat we klein zijn kunnen we snel schakelen en accepteren we het bloed, zweet en tranen en dat beetje extra geld dat we er nu in moeten stoppen.’’

Volledig scherm De broers Jort en Tamme Wildschut zitten op een proefinstallatie die van zout water zoet water maakt. © Olaf Kraak