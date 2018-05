Beefcurry met kleurwortels en krieltjes

VIDEO Tanken met een broodje meelworm bij tankstati­on in Houten: ‘Niks griezeligs aan’

30 mei Je hebt er genoeg die hartgrondig griezelen bij de gedachte alleen al. Maar Diana Nagtegaal uit Houten is niet één van hen. Met smaak en zonder aarzelen zet ze haar tanden in het broodje. De meelwormen liggen roerloos op een bedje van hummus gedrapeerd. „Hmm, best lekker.”