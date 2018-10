Behind the scenes van Nespresso-campagne met George Clooney en ster uit Game of Thrones

Koken & etenNiet één, maar twee bekende gezichten in de Nespresso-reclame dit keer. Niemand minder dan George Clooney (Who else?) en Natalie Dormer uit Game of Thrones spelen de hoofdrol in de nieuwe reclame van het koffiemerk en dit zijn de eerste behind the scenes-beelden.

Vandaag gaat de nieuwe campagne van Nespresso in wereldpremière en neemt George Clooney opnieuw met verve zijn ambassadeursrol op. In ‘The Quest’ hijst George Clooney zich in een harnas en redt hij op majestueuze wijze een middeleeuws koninkrijk. Daarna gaat hij in de straten van New York City op zoek naar zijn grootste wens: de meest uitzonderlijke koffie van het koninkrijk. In dit avontuur toont ook een van de bekendste tv-koninginnen aller tijden haar acteertalent: Natalie Dormer.

Al sinds 2006 worden Nespresso en George Clooney in één adem genoemd, en dat heeft de man geen windeieren gelegd. In 2016 dook George Clooney voor het laatst op in een Hollywoodfilm, maar toch is hij dit jaar de best betaalde acteur volgens zakenblad Forbes. Dat komt uiteraard niet alleen door de rijke smaak van koffie - aangezien de ster blijkbaar ook zelf helemaal geen koffie drinkt - , maar ook door een andere drank: tequila.

Zo wist de acteur tussen juni 2017 en juni 2018 maar liefst 239 miljoen dollar (zo’n 206 miljoen euro) binnen te rijven. De reden is de verkoop van Casamigos, het tequilabedrijfje dat hij samen met enkele vrienden (waaronder de echtgenoot van Cindy Crawford) oprichtte. Het begon allemaal als een kleinschalig project, een privécollectie waarvan de familie en vrienden van de mannen konden genieten. Maar in 2013 moesten ze een vergunning nemen om de tequila te kunnen blijven maken, en ging het merk publiek. In vier jaar tijd werd het project het snelst groeiende tequilamerk, en Casamigos was in 2017 maar liefst een miljard dollar waard.