Belevingsexpert: restaurants kunnen zoveel beter

Wat willen we van een restaurant? Natuurlijk, die smakelijke maaltijd. Maar wat nog meer? Belevingsexpert Harald Pol legt uit dat we veel verlangen van zo’n avond uit, maar vooral onbewust.

Volledig scherm Belevingsexpert Harald Pol in zijn favoriete eetgelegenheid: het Bergpaviljoen in Amersfoort. © Saskia Berdenis van Berlekom

Quote Ze kunnen zeggen dat ze het fijn vinden dat ik er ben, bijvoor­beeld. Maar dan moeten ze het wel menen Harald Pol ,,Wat kan ik voor u doen?’’ Of nog erger: ,,Zegt u het maar.’’ Dat soort verschrikkelijke ingestudeerde zinnetjes hoort Harald Pol veel te vaak als hij een restaurant bezoekt. ,,Ik geef toe: het kan altijd erger’’, erkent de expert op het gebied van klantbeleving, naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe restaurantgids Lekker vandaag.



Pol grinnikt. ,,Soms komt iemand zwijgend naast je staan met een opschrijfboekje in de hand. ,,Een vriend van mij draait zo’n ongemakkelijk moment om en zegt dan zelf: ,Zegt u het maar.’’’ Hoe het wel moet? ,,Nou, ze kunnen zeggen dat ze het fijn vinden dat ik er ben, bijvoorbeeld. Maar dan moeten ze het wel menen.’’

Pol weet alles over wat wij willen als we een restaurant binnenlopen. Het gaat óók om het eten, vanzelfsprekend, maar er is zoveel meer: hoe word je ontvangen, hoe snel word je geholpen, is het brood goed, hoe smaakt de wijn bij de gerechten, hoe goed verstaat het personeel het vak en hoe is de kwaliteit van de gebruikte ingrediënten . ,,Er speelt zoveel mee, het wordt in marketingtermen ook wel een holistische ervaring genoemd. Pas als een aspect slecht is, valt het op. Maar meestal glijd je als gast behoorlijk onbewust door het proces heen.’’

Rood shirt

Sterker nog: van 70 à 80 procent van de factoren die de beleving beïnvloeden, ben je je als klant niet bewust. De kleur van de muren, de verlichting, de akoestiek. ,,Daar kunnen restauranthouders veel beter gebruik van maken dan ze nu doen. Het zijn vaak heel triviale dingen. Sociaal psychologen hebben een keer een experiment gedaan met de kleur van de kleding van het personeel. Een dag droegen ze rode shirt, de andere dag zwarte. Bleek dat gasten significant meer fooi gaven op de dag dat het personeel de rode shirts droeg.’’

Ook iets waarmee je kunt scoren: de woorden van de gast gebruiken in een gesprekje aan tafel. ,,Als de ober jouw woorden herhaalt in zijn antwoord in plaats van de boodschap in zijn eigen woorden te gieten, dan geef je meer fooi.’’ En vergeet de muziek niet! Oostenrijkse onderzoekers brachten afgelopen week naar buiten dat opbeurende muziek van Abba of Queen voor hogere fooien zorgt.



,,Muziek is heel belangrijk. Een experiment in Amerika liet zien dat gasten meer Franse wijn bestelden als er chansons klonken en dat gasten meer Duitse wijnen kozen als er Duitstalige muziek klonk.’’

Momentje

Juist omdat muziek zo’n belangrijke rol speelt, waardeert Pol hoe zijn eigen favoriete restaurant (waar hij ook graag gefotografeerd wilde worden voor dit artikel: het Bergpaviljoen in Amersfoort) met muziek omspringt. ,,Als je naar het toilet gaat, dan heb je een momentje voor jezelf. Hoe fijn is het dan om een rustgevend muziekje te horen?’’

Quote Sommige mensen vinden het belangrijk dat er veel informatie te vinden is – op de menukaart, op de site en in het restaurant zelf Harald Pol Niemand vindt het prettig om vier of vijf keer te moeten zwaaien om de aandacht van het personeel te vangen of lang te moeten wachten op de volgende gang. Iedereen wil zich welkom voelen. Maar: er zijn ook verschillen tussen gasten.



,,Een restaurant uitkiezen doe je op je eigen voorkeuren. Je kunt vijf voorkeursfilters hanteren. Sommige mensen vinden het belangrijk dat er veel informatie te vinden is – op de menukaart, op de site, in het restaurant zelf - de ander vindt het belangrijk wie ze aantreffen: komen er vooral hippe mensen? Of juist gezinnen? De derde groep kijkt juist naar wat er te doen is: die vinden het misschien leuk als er een robot aan tafel komt. Of als er een 3D-printer tussen de tafels staat. Als er maar wat te beleven valt. Dan zijn er nog mensen die de spullen in het restaurant het belangrijkst vinden: ligt er damast op tafel? Hangt er kunst aan de muur? En de laatste groep kijkt juist naar de plek: die hechten aan een mooie plek aan het water of juist een eetgelegenheid middenin de stad.’’

De meeste mensen kiezen een restaurant op twee van die vijf soorten filters. Het is handig als je weet van de disgenoten wat zij belangrijk vinden, dan kom je er makkelijker uit.



Gastheren en –vrouwen hoeven echt geen ingewikkelde goocheltrucs uit te halen om ons tevreden te stellen. Maar maak er vooral een belevenis van, drukt Pol hen op het hart. ,,Het is fijn als je herkend wordt als je ergens vaker komt. Laatst kwamen we in een restaurant met een groep van vijf mensen. We werden niet verwelkomd, waardoor we verloren in de ruimte stonden. Vervolgens keken de medewerkers verwilderd rond waar ze ons konden neerzetten. Dat kan toch veel aardiger. Laat ons voelen dat we welkom zijn. De sfeer, de ambiance, dat maakt een restaurant. Dan is de prijs minder belangrijk.’’

Een groet

Hoe mensen vertrekken, dat onthouden ze. ,,Dat is de peak end rule,’’ zegt Pol ,,Je onthoudt de laatste momenten, dus dat moet goed zijn, wil je daar ooit terugkomen. Een hand bij de deur, een groet. Misschien nog fijne muziek als je je jas aantrekt. Dan wil je wel aan bekenden doorvertellen hoe heerlijk je het hebt gehad.’’

In dit restaurant in Cambodja krijgen de gasten een belevenis van jewelste: