Belg gaat compleet door het lint in Aldi-filiaal omdat hij zijn favoriete appels niet kan vinden

videoIn een Aldi-filiaal in het Vlaamse Veurne is een man door het lint gegaan omdat er... geen jonagoldappelen meer in de rekken bleken te liggen. In een filmpje, gemaakt door een andere klant, is te zien hoe het personeel het ene scheldwoord na het andere naar het hoofd krijgt.

Volgens omstaanders dateert het voorval van donderdagochtend toen de winkel nog maar net geopend was. Het filmpje wordt heel druk gedeeld op sociale media. Niet onlogisch, want wat zich afspeelt lijkt wel een sketch uit een tv-show.

Toch is het de man ernst. Eerst richt hij zich tot een winkelbediende die hem net meldde dat de appels van zijn keuze niet meer beschikbaar zijn. Zijn tirade gaat ruim een minuut door, inclusief scheldwoorden. De man zou nog gezegd hebben dat je zo niet spreekt tegen een man. Hij schold de vrouwen uit voor luie trienen. De medewerkers zijn daarop in het verweer gegaan. ,,Denk je soms dat je meer bent omdat je een man bent?”vroeg een van hen. Ze zeiden ook nog dat het niet hun schuld was dat er geen jonagoldappelen waren en dat ze nog maar net aan hun shift begonnen waren. De filiaalhouder was erbij gekomen en vroeg aan de medewerkers, die merkbaar aangeslagen waren, om naar achter in de winkel te gaan.

In het filmpje is te zien hoe een beveiliger vraagt aan de man om de winkel te verlaten en daar stopt de opname. Dat is blijkbaar niet gebeurd. De man heeft zijn kar nog gewoon afgerekend. Opmerkelijk, op de band lag zowaar een voorverpakt pakje met …. u raadt het nooit, jonagoldappelen.

Bij Aldi reageert men teleurgesteld op de feiten die zich afspeelden in de supermarkt. ,,Het is een zeer betreurenswaardig filmpje om te zien", zegt woordvoerder Dieter Snoeck. ,,Iedereen van ons personeel doet zijn uiterste best om zich volop in te zetten om de klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen en te helpen", aldus Snoeck. ,,Het kan altijd dat een product leeg is, of nog niet kon aangevuld worden, maar het getuigt van bijzonder weinig respect naar ons personeel toe. Een tijdje geleden waren zij nog de helden van de retail voor iedereen, dat zijn ze voor ons nog steeds, maar dit filmpje betreuren we.”

Aldi nodigt de man in het filmpje ook uit om gerust contact op te nemen met de klantendienst. ,,Op deze manier kunnen we de zaak uitklaren (verhelderen, red.) en met hem in overleg gaan als hij wil praten", zegt Snoeck.

Eind vorig jaar speelde een gelijkaardig tafereel zich af aan een McDonalds-filiaal in Sint-Niklaas. Toen ging een vrouw door het lint omdat de saus ontbrak bij haar bestelling.

