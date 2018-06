Daarom raden de experts van de Gezondheidsraad aan alcoholgebruik te beperken tot tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen pils van 25 centiliter per week. Als het alcoholgehalte van het bier hoger is dan gewone pils, moet het gebruik aangepast worden. Van sterke bieren mogen er dan bijvoorbeeld maar vijf of zes stuks per week gedronken worden.



In Nederland zijn de regels strenger. Over het waarom daarvan meldde de Gezondheidsraad eerder dat het uitgangspunt bij de Nederlandse richtlijnen is: de bijdrage die voeding kan leveren aan het voorkomen van chronische ziekten. ,,Dat is in het buitenland soms anders. Zo betreft de Britse richtlijn een inschatting van aanvaardbare risico’s, door de risico’s van alcoholgebruik af te zetten tegen andere risico’s, zoals in het verkeer.''



Dat leidt volgens de Raad tot een ruimere richtlijn (wekelijks ten hoogste 14 glazen die bij voorkeur gelijkmatig verspreid worden over ten minste drie dagen). ,,In Amerika en de Scandinavische landen ligt de richtlijn voor alcoholgebruikers op ten hoogste 1 glas per dag voor vrouwen en ten hoogste 2 glazen per dag voor mannen. Beide rapporten benoemen specifieke groepen voor wie het advies geldt om geen alcohol te gebruiken. Bovendien vermeldt het Amerikaanse rapport dat de richtlijn niet mag worden opgevat als een advies aan niet-alcoholgebruikers om te gaan drinken.''