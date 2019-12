Belgisch slachthuis krijgt boete opgelegd na uitlekken van horrorbeelden

Een slachthuis in het Belgische Tielt, waar in 2017 mishandeling van varkens aan het licht kwam, is veroordeeld tot een boete van 16.000 euro. Ruim de helft van dat bedrag is voorwaardelijk. De undercoverbeelden golden overigens niet als bewijsmateriaal, omdat ze onrechtmatig waren verkregen.

De undercoverbeelden van Animal Rights waarop was te zien dat varkens werden geschopt en anderszins mishandeld veroorzaakten internationale verontwaardiging en een tijdelijke sluiting. ,,De zaakvoerder en het bedrijf waren duidelijk nalatig in het aanwerven van voldoende personeel en er was duidelijk sprake van een gebrekkige infrastructuur”, oordeelde de rechter op basis van een inspectierapport.



Het slachthuis werd echter niet veroordeeld op basis van de beelden die door een dierenrechtenactivist werden gemaakt. De rechter in Ieper schrapte de beelden als bewijsmateriaal, onder andere omdat de man die de beelden maakte de privacy schond. De bedrijfsleider van het grootste exportslachthuis van België kreeg dezelfde straf op voor overtreding van de regels voor dierenwelzijn.

Mishandelingen

Quote Boeren, transpor­teurs, slachthuis­me­de­wer­kers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerk­tui­gen Animal Rights Volgens Animal Rights is de effectieve boete van 6000 euro de maximaal mogelijke in de Belgische wetgeving. Animal Rights, dat één euro als schadevergoeding kreeg toegewezen, heeft nog rechtszaken lopen tegen slachthuizen in Izegem en Hasselt. Het slachthuis in Hasselt is in handen van de Nederlandse VanDrie Group. Daar zouden runderen en kalveren ernstig zijn mishandeld.



Ook in Hasselt kwamen misselijkmakende beelden naar buiten via Animal Rights, dat verborgen camera's bij het slachthuis plaatste. Op de beelden is te zien hoe kalveren worden geschopt en met geweld aan hun oren en staart worden getrokken. Ook worden de dieren routinematig bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus.

Martelwerktuigen

Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en krijgen zelfs de veedrijver wanneer ze onmogelijk vooruit kunnen. Daarnaast worden dieren met drijfstokken op de kop geslagen en in de anus gepord. ,,Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen’’, zei campagnecoördinator Els van Campenhout.



Animal Rights riep de Vlaamse overheid op om de slachterij, dat een vergunning heeft om 850 kalveren per dag te slachten, per direct te sluiten. ,,De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch al ophoudt te bestaan, onmiddellijk sluiten’’, klonk het. VanDrie liet in een reactie weten dat het slachtprogramma werd stopgezet en dat er een intern onderzoek naar de beelden is gestart.

