Belgische varkens misschien preventief gedood vanwege varkenspest

,,De vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector getroffen zou worden, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs'', aldus de minister. Tot nog toe is Afrikaanse varkenspest in een deel van de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen vastgesteld.



Dierenartsen in Nederland gaven vorige week aan als de dood te zijn voor een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, die nu in België is aangeland. Zij vrezen – net als boeren en politici – een herhaling van 1997, toen in Nederland miljoenen varkens werden afgemaakt.