Ben & Jerry's uit kritiek op Trump met nieuwe smaak

Bij het openen van de deksel treffen consumenten de volgende boodschap aan: ,,Together, we can build a more just and equitable tomorrow. We can peacefully resist the Trump administration’s regressive and discriminatory policies and build a future that values inclusivity, equality, and justice for people of color, women, the LGBTQ community, refugees, and immigrants.’’ Vrij vertaald: ,,Samen kunnen we een betere toekomst maken. We kunnen op vreedzame wijze in verzet komen tegen Donald Trumps discriminerende en retrograde politiek en een toekomst bouwen met waarden als inclusiviteit, gelijkheid en rechtvaardigheid voor mensen met een kleur, vrouwen, de LHBTQ-gemeenschap, vluchtelingen en immigranten.’’