‘Ben je er klaar voor?’ Freestyle noedelrap maakt Chinezen hongerig

Wat ooit een freestyle geintje was - in 2017 deed rapper Kris Wu een achteraf wat gênante presentatie over noedels tijdens een promofeestje van China’s grootste noedelproducenten - blijkt nu een megasucces. Destijds werden er de nodige grappen gemaakt over de artistieke uitglijder maar nu scoort Wu een onverwachte grote hit in China.



De 28-jarige ster, in heel bekend in China als ex-lid van de beroemde K-Popgroep EXO en de laatste jaren ook actief als acteur in Hollywood, maakte over de toch weinig spannende noedels een serieuze rap met video en die is binnen een week al bekeken door 100 miljoen Chinezen.



Beter nog, video en muziek hebben zo’n effect op Chinezen dat een Chinese app gespecialiseerd in het thuisbezorgen van noedelmaaltijden meldt te zijn overstelpt door bestellingen. Meer dan 90.000 bestellingen voor een kom noedels, ongeveer zoals bezongen door Wu, zijn geregistreerd.