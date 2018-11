Ben jij een Marmite-fan?

Weinig potjes zullen huishoudens zo verscheuren als Marmite: de stroperige, gitzwarte pasta die je op je brood kunt smeren of in een gerecht kunt verwerken. In het Engels wordt het uitgesproken als ‘marmait’, wat niet klopt met de oorspronkelijk Franse uitspraak van het woord marmite (kookpot): ‘mármiet’. Wij in Nederland weten hoe je marmite echt uitspreekt, namelijk als ‘marmíet’.



Veel mensen walgen ervan, anderen lopen ermee weg. In het Engels wordt het woord daarom inmiddels niet alleen gebruikt in de betekenis van ‘zwarte gistsmurrie’ maar het begrip beschrijft ook ‘iets dat mensen ofwel haten ofwel liefhebben’. Bijvoorbeeld: ‘Leggings zijn behoorlijk Marmite.’ Of: ‘Het basisinkomen is een Marmite-onderwerp.’