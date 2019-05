Benevelde groenten stellen klanten AH voor een raadsel

Klanten kijken ervan op, weet Aspeslagh. ,,Klanten reageren over het algemeen positief op de dry misting”, meldt de woordvoerder, maar het nut is hen niet altijd meteen duidelijk. ,,We moeten het inderdaad wel uitleggen omdat het tegenstrijdig lijkt: verpakken én dry misting.” Hoe zit het dan? Uitgangspunt is volgens Aspeslagh dat AH graag de beste kwaliteit groente en fruit aanbiedt. ,,Daarom hebben we in 2018 in tien winkels verspreid over het land een proef uitgevoerd met dry misting. Deze test is succesvol verlopen. Daarom gaan we het verder uitrollen. Naar verwachting hebben in de zomer zo’n 250 winkels het systeem.”



Maar wat doet het dan? En waarom zou je verpakte producten ‘bemisten’? ,,Het positieve effect zien we bij vrijwel alle producten, óók bij verpakte producten. Verpakkingen zijn vaak geperforeerd. Daar komt de mist doorheen. Zelfs zonder perforaties profiteren verpakte producten toch nog van het koeleffect.” Want dat is de essentie: koelen. ,, Overigens willen we", vult Aspeslagh aan, ,,wel toe naar minder plastic op onze groente- en fruitafdeling.” Dat is alleen niet altijd mogelijk. ,,Soms is het nodig om de kwaliteit en versheid van producten optimaal te houden.”