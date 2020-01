Benny Blisto kreeg wéér geen ster: ‘Ergens denk ik: laat maar zitten’

We zitten bij BAK, het restaurant op de zolderetage van een voormalig pakhuis in de Houthavens dat Benny Blisto samen met sommelier Alessandro da Fies en Piet Sanders runt. Onlangs heeft het drietal een tweede zaak geopend in de hoofdstad: Bambino in het oude Caffè Panini op de Vijzelgracht. De brasserieversie van BAK, naar voorbeeld van de nieuwe generatie wijnbars in Parijs.



Terug naar de zolder van het pakhuis, vaak vergeleken met de oefenruimte van een band, maar dat gaat inmiddels niet meer op: het restaurant dat ooit als pop-up begon, is volwassen geworden. De feestverlichting heeft plaatsgemaakt voor een lichtplan. De stoelen zijn comfortabel, de glazen fonkelen en de wijnkaart is uitgegroeid tot misschien wel de beste en zeker de leukste van de stad.