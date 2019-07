Beroemd café-restaurant Le Fouquet's in ere hersteld na ravage tijdens rellen Parijs

Koken & Eten Revolutie in het ziekenhuis: weg met de poedertjes en zakjes, welkom verse quinoa

7 juli Ongezond eten kan echt niet meer, dus ook niet in het ziekenhuis. Daarom geen poedertjes en zakjes meer in de keuken, maar verse ingrediënten. In de ETZ-ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk staan quinoa, kikkererwten en salades op het menu. En patiënten eten aan tafel. ,,Niemand is ooit liggend beter geworden.”