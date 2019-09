Beschermt puur plantaardig eten tegen ziekten? Voedingsexpert geeft uitleg

In België was het afgelopen weekend weer raak. VTM-presentatrice Nathalie Meskens claimde in magazine Nina minder ziek te zijn doordat ze zuiver plantaardig eet. Ze is ruim anderhalf jaar veganiste.



Ze eet dus geen vlees, maar ook geen dierlijke producten zoals melk of eieren. ,,Ik voel me zó goed", zei ze daar zaterdag over in het magazine van dagblad Het Laatste Nieuws. ,,Ik heb geen enkele verkoudheid meer, nooit meer keelpijn, nul-komma-nul kwaaltjes. Ik ben geen dokter of wetenschapper, maar ik kan alleen voor mezelf vaststellen dat plantbased eten niet slecht voor me is."