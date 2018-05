Besmeer brood voor de baby met margarine (en 5 andere tips voor jonge ouders)

6 Zo zie je of het brood echt gezond is ,,We laten heel concreet zien hoe je erachter komt of een brood gezond is - met een voorbeeldetiket, dus dat je kunt letten op de hoeveelheid vezels. Wij geven als advies om brood met minimaal 4,5 gram vezels per 100 gram te geven. Na het eerste jaar is volkoren nog beter: daarin zit minimaal 6 gram vezels per 100 gram. Check ook of er gejodeerd zout/bakkerszout in zit, want dat zit niet in alle soorten brood. Jodium is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van je kind en het zit maar in weinig andere voedingsmiddelen.''