Besparen in de keuken: als je je vaatwasser zo gebruikt, bespaar je 45 euro per jaar

Koken & EtenMet de huidige prijzen voor gas en elektriciteit (ook met het prijsplafond ) letten we graag extra op ons verbruik. Waarop kun je besparen in de keuken? Tv-kok Yvette van Boven en energiebesparingsexpert Marlon Mintjes geven tips.

We gebruiken gas voornamelijk voor centrale verwarming in huis; ruim driekwart van je totale gasverbruik gaat hier aan op. Het verwarmen van water is ongeveer 20 procent van het totaalverbruik en koken zo’n 2 tot 3, vertelt Marlon Mintjes van Milieu Centraal: ,,Een gemiddeld huishouden kan een jaar lang koken van gas dat je in een jaar bespaart als je start met per keer maximaal vijf minuten douchen, dus daar kun je de grootste slag maken.”

Heel bang hoef je dus niet te worden van gasverbruik in de keuken, maar Mintjes merkt wel dat mensen bewuster willen koken: ,,Wil je je gasverbruik iets omlaag krijgen, let dan op de grootte van de pan. Veel mensen koken pasta, aardappelen en groenten in te grote pannen. Pak een kleinere pan en vul deze niet helemaal met water. Houd tijdens het koken de deksels op de pannen, zodat er niet onnodig warmte verloren gaat.”

Yvette van Boven staat voor het maken van haar televisieprogramma’s en schrijven van haar kookboeken uren achter pruttelende pannen en heeft voor hobbykoks genoeg tips om in de keuken energie te besparen: ,,Vroeger bespaarden ze brandstof door voedsel te garen in een hooikist. Een moderne versie hiervan is een Ecostoof. Hierin blijft je pan met eten lange tijd heet, zodat het door kan garen zonder stroom of gas. Ook gebruik ik thuis een snelkookpan; dit scheelt niet alleen tijd, maar ook energie.”

Quote Restjes avondeten zijn perfecte lunchhap­pen Yvette van Boven

Koelkasten zijn volgens Mintjes energieslurpers als ze tien jaar of ouder zijn: ,,Nieuwe exemplaren zijn energiezuiniger, dus check hoe oud je koelkast is en overweeg om hem te vervangen. Eén op de vijf huishoudens heeft een tweede koelkast in de garage of schuur. Als je deze wegdoet, kun je honderddertig euro per jaar besparen. Als je hem graag wilt houden, zet hem dan alleen aan als je hem gebruikt, bijvoorbeeld als je een feestje geeft.”

Bij de tv-kok thuis is de koelkast altijd vol, zij is fan van vooruit koken: ,,Stoof van vlees, kip of groenten gaat dagenlang mee. Eet het de eerste dag met aardappelen of rijst. De volgende dag kruid je het iets bij en schuif je het in een taco. Van de restjes maak je in een handomdraai de beste soep ooit. Mik er een blik tomatenpulp, bonen, overgebleven groenten en een hand pasta bij en je hebt weer een volledige maaltijd. Restjes avondeten zijn ook perfecte lunchhappen.”

Twee ovenschotels in de oven

Ovengerechten hoef je volgens van Boven niet te vermijden, ovenschotels zijn juist heel erg geschikt om meerdere dagen van te eten: ,,Als je de oven toch aanzet, maak dan een extra grote schotel en de tweede dag hoef je het eten alleen maar even op te warmen. Je kunt ook twee verschillende gerechten op het rooster plaatsen, zo maak je optimaal gebruik van de warmte.”

Tot slot raad Mintjes aan om na het kokkerellen te letten op zuinig gebruik van je vaatwasser: ,,Check voordat je hem laat draaien of hij echt vol zit; zet hem niet voor elk wissewasje aan. Veel vaatwassers hebben een eco-stand; een langer, maar energiezuiniger programma. Als je deze gebruikt bespaar je 45 euro per jaar. De vaatwasser alleen maar laten draaien als hij helemaal vol zit, bespaart je nog eens 25 euro per jaar.”

* De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een gasprijs van 3 euro per m3 en stroomprijs van 0,70 euro per kWh.

