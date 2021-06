‘Best of’ met pittige twist: mosselen met ’nduja

Na een lange, lange periode van ­Uber Eats-tasjes aanpakken en thuisbezorgde bakjes uitpakken heropent het theater van de hoofdstedelijke horeca zijn deuren. We mogen weer. We kunnen weer. We gaan weer. En weer of geen weer: de terrassen zitten vol. En dat zullen ze ook wel blijven – het is ­letterlijk de nieuwe manier van buiten de deur eten.