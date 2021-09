Beste chef ter wereld komt naar Rotterdam: wie wil lunchen of dineren moet diep in de buidel tasten

McDonald's komt tijdelijk met burger van planten

15 september McDonald’s brengt vleesvervanger McPlant tijdelijk naar bijna al zijn ruim 250 Nederlandse vestigingen. Het gaat om een burger met imitatierundvlees van erwteneiwit, laat de fastfoodketen weten. Deze is tot begin november verkrijgbaar. In Europa introduceerde McDonald’s de McPlant eerder al tijdelijk in Oostenrijk, Denemarken en Zweden.