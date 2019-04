Beste kok ter wereld opent opnieuw restaurant voor daklozen

In 2015 opende Bottura zijn eerste refettorio in Milaan. Een jaar later startten hij en zijn vrouw een organisatie die zich inzet tegen voedselverspilling. Er zitten nu refettorios in Milaan, Rio de Janeiro, Londen en Parijs. ,,Het is iets wat in je zit’’, zegt hij erover. ,,Je kan je focussen op geld verdienen, of je kan focussen op een refettorio.’’



Bottura’s restaurant in Modena werd vorig jaar benoemd tot het beste restaurant van 2018. Het restaurant kreeg deze titel al eerder in 2016. Bottura kreeg wereldwijde aandacht na zijn aflevering in de Netflix-serie Chef’s Table.