Beste kok van de wereld moest zijn zaak bijna sluiten

Bottura wist al vroeg wat hij wilde. Zijn vaders grote wens was dat hij advocaat zou worden. Maar toen Massimo 23 jaar was en beroemd bij vrienden vanwege zijn culinaire uitspattingen, stopte met zijn rechtenstudie om een trattoria in Campazzo te openen. Campazzo ligt vlakbij Modena op het platteland.

Als de jonge kok vrij was, ging hij studeren bij de Franse chef Georges Cogny, die twee uur verderop een restaurant had. ,,Hij zei tegen mij: volg altijd je smaak, want je kunt geweldig proeven en dat zal Modena wereldwijd bekend maken'', zei Bottura in een interview tegen persbureau AFP. Na een periode in New York en Monaco opende hij in 1995 Osteria Francescana. De voorspelling van Cogny kwam uit.



De chef-kok neemt zijn taak als rolmodel heel serieus, bleek na afloop van de uitreiking. ,,Voed de planeet'', zei Bottura. ,,Vecht tegen afval. Vorige week vroeg Henry Kissinger me om een selfie. Ongelofelijk. We moeten alle chefs erbij betrekken.''