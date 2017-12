'Beste restaurant van Londen' blijkt gammel tuinhuis

Geheim

Oobah ontwierp een website voor ‘The Shed at Dulwich’, die er erg professioneel uitziet. ,,Alles wat je mag weten over het beste geheim van Londen”, klinkt het voortvarend. De site bevat ook foto’s van prachtige en heerlijk uitziende maaltijden, die Butler vaak met wat knutselmateriaal, - waaronder bleekmiddel, verf en piepschuim - in elkaar flanste.



Hij kocht ook een goedkope gsm om het restaurant een telefoonnummer te geven en besloot geen adres te vermelden. Klanten werden alleen op afspraak toegelaten. Daarna begon de man zelf lovende reviews te schrijven in naam van onbestaande klanten, en spoorde zijn vrienden aan hetzelfde te doen. Zo wist hij de filters van Tripadvisor te omzeilen en in november werd The Shed zo tot het beste restaurant van Londen gekroond.



,,De pagina kreeg toen zo'n 90.000 bezoekers per dag”, aldus Butler. ,,De telefoon stopte niet met rinkelen. Ik werd voortdurend gebeld door mensen die wilden boeken en leveranciers die me staaltjes wilden opsturen. Maar ik scheepte iedereen af door te zeggen dat het restaurant de komende zes maanden volgeboekt was.” Op een bepaald moment kregen ze zelfs een vermelding van een vooraanstaande criticus, die vond dat The Shed er heel veelbelovend uitzag.