Beste sommelier van Nederland: Als je succesvol wilt worden, moet je geen uren tellen

De liefde bij de wijnmakers is groot. Zo werden de makers van het boek heel blij van de mousserende wijn van Hoeve Nekum in Maastricht. ,,Maar wat we dan weer jammer vinden is dat etiket. Wees trots op wat je maakt”, vindt Van der Plas. ,,Daarop staat dat de wijn minimaal 12 maanden is gerijpt. Dat klopt, maar de wijn is in werkelijkheid 36 maanden gerijpt.”