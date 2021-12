Betaalbaar kerstdiner? Zet in op kaas, vlees en vis

Gemiddeld stegen levensmiddelen in de supermarkt het afgelopen jaar met zo’n 4 procent. Maar niet alles werd duurder, blijkt uit cijfers van GfK. ,,Afgelopen jaar zijn we meer gaan betalen voor onze boodschappen”, aldus Norman Buysse namens het onderzoeksbureau dat het aankoopgedrag van shoppend Nederland analyseert. ,,De kosten zijn in veel gevallen voor producenten omhoog gegaan, maar het is ten eerste de vraag of ze dat kunnen doorberekenen aan de supermarkten. En punt twee is of supermarkten die hogere prijzen weer doorberekenen aan hun klanten. Want prijsverhogingen zijn niet goed voor het imago van een supermarkt.”