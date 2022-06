Betalen om in een restaurant te kunnen reserveren? In grote steden gebeurt dat steeds vaker

Soms wel vijfhonderd euro in de week. Dat is wat ze bij restaurant Zinnia in Utrecht mislopen wanneer gasten onaangekondigd wegblijven. ,,Het zijn soms tien tot vijftien mensen per week die niet komen, of grote groepen in het weekend. Dan bel je die mensen en dan nemen ze gewoon niet meer op’’, zegt Toto Guan, die inmiddels bedrijfsleider is bij ‘zusterrestaurant’ Daebak op de Oudegracht in Utrecht.