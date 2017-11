Bewaar jij wijn altijd al verkeerd?

Dit zijn de lekkerste en goedkoopste wijnen voor 2018

24 november Hoe kun je het weekend beter beginnen dan met een lekker glaasje wijn? En dan het liefst een met een niet al te hoog prijskaartje. Er is zo veel keus, dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien. De Grote Hamersma biedt uitkomst. De jaargids met 'alle wijnen die er in Nederland toe doen' ligt weer in de winkel. Hierbij een selectie van de lekkerste én goedkoopste wijnen voor het jaar 2018.