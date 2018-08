Bezoekers Lowlands kunnen onderzoeken hoe 'oer' ze zijn

Dat nuttige oergevoel van toen is nu juist nadelig, legt Sanne Boesveldt uit. ,,Mensen die goed in staat zijn om te onthouden waar energierijke voeding te vinden is, zijn wellicht ook eerder geneigd om in de supermarkt direct af te stevenen op chips, snoep en frisdrank, en worden mogelijk sneller verleid om veel te eten. Veel meer mensen hebben nu overgewicht.''

Boesveldt en De Vet onderzoeken op het festivalterrein de wisselwerking tussen wat bezoekers zien, proeven en ruiken en hoe nauwkeurig ze vervolgens onthouden waar energierijke snacks liggen. Er zijn verschillende locaties waar mensen producten kunnen proeven of ruiken. De Vet: ,,We hebben een soort voedseldoolhof gemaakt, waarbij de proefpersonen geuren ruiken en smaken proeven. Achteraf kijken we hoe goed ze hebben onthouden waar de producten zich bevinden.''