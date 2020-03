Bezorgrestaurants blijven open, McDonald's wel dicht

Bij McDonald’s zijn wél alle filialen en drive-thru’s per direct gesloten, bevestigt een woordvoerder. ,,We bezorgen dus ook geen eten meer. We hopen morgen meer informatie te hebben over hoe nu verder.” New York Pizza en Uber Eats zijn vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Morgen meer maatregelen

Maatregelen

De maatregel geldt voor veel plekken waar mensen samenkomen. ,,Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 18.00 vandaag”, zei Bruins. Mensen kunnen nog wel gewoon boodschappen doen in supermarkten, maar Bruins roept Nederlanders op om daar, en ook elders, afstand te houden. ,,Als richtlijn, hanteer ongeveer anderhalve meter.”



Het kabinet zal getroffen ondernemers ,,niet in de steek laten”, benadrukte Bruins. ,,We nemen maatregelen voor ondernemers in problemen. We moeten samen door de crisis.” Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft er begrip voor dat alle cafés en restaurants met het oog op de gezondheid dicht moeten. Maar directeur Dirk Beljaarts snapt niet waarom alle zaken zondagavond om 18.00 uur al dicht moesten zijn. ,,Dat is toch wel een beetje gek. Om half 6 was de persconferentie en een half uur later moest alles leeg zijn. Ik roep alle horeca-ondernemers op het zo snel mogelijk te doen. Maar in een half uur is het niet te doen. Ik hoop ook niet dat ze daarop gaan handhaven, maar er een beetje coulant mee omgaan.”